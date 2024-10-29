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هل تُخطط إسرائيل لهجوم آخر على إيران قريبًا؟

07:00 ص الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

الهجوم الصاروخي

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وكالات

قالت القناة 13 الإسرائيلية، إن إسرائيل تُخطط لهجوم آخر على إيران قريبا ردًا على محاولة اغتيال نتنياهو، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، دعا مجلس الأمن إلى فرض "عقوبات معوقة" على البنية التحتية العسكرية والاقتصادية لإيران و"اتخاذ التدابير اللازمة لمنع النظام من اكتساب القدرات النووية".

ووصف دانون الضربات الإسرائيلية على إيران بأنها مدروسة ومتناسبة، إذ قال إنها ستواصل الدفاع عن نفسها، بحسب سكاي نيوز.

وقال دانون للمجلس "أي عدوان آخر سيقابل بعواقب سريعة وحاسمة"، مضيفا أن "إسرائيل لا تسعى إلى الحرب".

وفيما يلي أبرز ما قاله داون في مجلس الأمن:

- من الآن فصاعدا لن ترى إيران إلا القوة في الرد عليها.

- نفذنا ضربات دقيقة ومحددة على أهداف عسكرية في إيران ردا على استهداف بلادنا.

- إيران قامت منذ سنوات بشكل متعمد بتوجيه أذرعها في المنطقة لتهديد الاستقرار.

- طموحات إيران تتعدى القدس وتل أبيب فهي تسعى إلى الهيمنة وزعزعة الاستقرار.

- صمت مجلس الأمن تجاه إيران سيجعلها تواصل أعمالها العدائية في المنطقة.

- نطالب بإجراءات فورية وصارمة ضد البنية التحتية الإيرانية.

واجتمع مجلس الأمن بعد أن ضربت إسرائيل منشآت لتصنيع الصواريخ ومواقع عسكرية أخرى في إيران فجر يوم السبت.

وكان ذلك ردا على هجوم شنته إيران على إسرائيل في الأول من أكتوبر بحوالي 200 صاروخ باليستي.

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