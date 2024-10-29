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وزير الدفاع الأمريكي ونظيره الإسرائيلي يبحثان خفض التصعيد في المنطقة

05:28 ص الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

وزيرا الدفاع الأمريكي والإسرائيلي أوستن وجالانت

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وكالات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، إن وزير الدفاع لويد أوستن ووزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، ناقشا فرص خفض التصعيد الإقليمي خلال مكالمة هاتفية أمس الإثنين، وسط استمرار الصراع في الشرق الأوسط.

وقال السكرتير الصحفي للبنتاجون اللواء بات رايدر: "تحدث وزير الدفاع لويد جيه أوستن الثالث مع وزير جيش إسرائيل يوآف جالانت، لمراجعة العمليات الإسرائيلية ومناقشة فرص خفض التصعيد الإقليمي"، وفقا لما ذكرته الغد.

وأكد الوزير أوستن، التزام الولايات المتحدة بترتيب دبلوماسي في لبنان يسمح للمدنيين اللبنانيين والإسرائيليين بالعودة بأمان إلى منازلهم على جانبي الحدود، فضلاً عن إطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة.

كما أكد على دعم الولايات المتحدة القوي للدفاع عن إسرائيل، موضحا أن الولايات المتحدة في وضع جيد للدفاع عن أفراد الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها ضد الهجمات من إيران والشركاء والوكلاء المدعومين من إيران.

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