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بريطانيا: إقرار الكنيست بحظر عمل الأونروا خاطئ تمامًا

05:19 ص الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

مقر الأونروا في خان يونس جنوب غزة

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وكالات

انتقد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون حظر عمل الأونروا.

وقال وزير الخارجية البريطاني: "مشاريع القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي التي تقيد عمل الأونروا خاطئة تماما"، بحسب سكاي نيوز.

وأثار اعتماد إسرائيل قانونا يحظر على "الأونروا" العمل في إسرائيل والقدس الشرقية، ردود فعل دانت هذه الخطوة نظرا للآثار السلبية السيئة المترتبة عليها بالنسبة للفلسطينيين.

وأقر النواب في البرلمان الإسرائيلي القانون الذي يحظر على الأونروا العمل في إسرائيل والقدس الشرقية، بأغلبية 92 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة، بعد سنوات من الانتقادات الإسرائيلية الحادة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والتي زادت منذ بدء الحرب في غزة في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر من العام الماضي.

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