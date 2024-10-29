جوتيريش: تطبيق قانون الحظر على الأونروا قد يكون له عواقب مدمرة

وكالات

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن تطبيق قانون الحظر على الأونروا، قد يكون له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، وهو أمر غير مقبول، وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف جوتيريس في بيان له: "لا يوجد بديل للأونروا، وتطبيق هذه القوانين سيكون مضرا بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والسلام والأمن في المنطقة ككل".

وذكر جوتيريس، أنه سيعرض الأمر على الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا.

وأثار اعتماد إسرائيل قانونا يحظر على "الأونروا" العمل في إسرائيل والقدس الشرقية، ردود فعل دانت هذه الخطوة نظرا للآثار السلبية السيئة المترتبة عليها بالنسبة للفلسطينيين.

وأقر النواب في البرلمان الإسرائيلي القانون الذي يحظر على الأونروا العمل في إسرائيل والقدس الشرقية، بأغلبية 92 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة، بعد سنوات من الانتقادات الإسرائيلية الحادة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والتي زادت منذ بدء الحرب في غزة في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر من العام الماضي.