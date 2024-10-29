إعلان

جوتيريش: تطبيق قانون الحظر على الأونروا قد يكون له عواقب مدمرة

05:11 ص الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

أنطونيو جوتيريش

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن تطبيق قانون الحظر على الأونروا، قد يكون له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، وهو أمر غير مقبول، وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف جوتيريس في بيان له: "لا يوجد بديل للأونروا، وتطبيق هذه القوانين سيكون مضرا بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والسلام والأمن في المنطقة ككل".

وذكر جوتيريس، أنه سيعرض الأمر على الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا.

وأثار اعتماد إسرائيل قانونا يحظر على "الأونروا" العمل في إسرائيل والقدس الشرقية، ردود فعل دانت هذه الخطوة نظرا للآثار السلبية السيئة المترتبة عليها بالنسبة للفلسطينيين.

وأقر النواب في البرلمان الإسرائيلي القانون الذي يحظر على الأونروا العمل في إسرائيل والقدس الشرقية، بأغلبية 92 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة، بعد سنوات من الانتقادات الإسرائيلية الحادة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والتي زادت منذ بدء الحرب في غزة في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر من العام الماضي.

أنطونيو جوتيريس قانون الحظر على الأونروا الأونروا حظر الأونروا إسرائيل الكينست
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
واشنطن تدعو إسرائيل إلى عدم تطبيق قانون حظر الأونروا.. ما السبب؟

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

اليوم الخامس لمهرجان الجونة السينمائي.. تغطية خاصة
عاجل| حالة من عدم الاستقرار.. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار غزيرة في هذا التوقيت
لحظة بلحظة.. جوائز الكرة الذهبية 2024