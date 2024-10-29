المندوب الإيراني بمجلس الأمن: دعم أمريكا لإسرائيل شجعها على انتهاكاتها

وكالات

أدان المندوب الإيراني في مجلس الأمن أمير سعيد إيرواني، الإثنين، ما وصفه بالأعمال العدائية الإسرائيلية ضد طهران، وانتهاكها لمبدأ السيادة وسلامة الأراضي.

وقال المندوب الإيراني، إن الدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل وإعاقتها لقرارات مجلس الأمن شجع إسرائيل على انتهاكاتها، وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف: "إسرائيل وداعمتها الولايات المتحدة تتحملان المسؤولية عن التصعيد الخطير في المنطقة".

وتابع: "استمرار إسرائيل في عدوانها على إيران وغزة ولبنان يمثل ضررا للسلم والأمن الدوليين".

وفيما يتعلق بالهجوم الإسرائيلي، يوم السبت، على مواقع عسكرية في إيران ردا على هجوم طهران الصاروخي على أراضيها في الأول أكتوبر، قال إيرواني: "دفاعاتنا الجوية تصدت لمعظم الصواريخ الإسرائيلية".

وشدد في كلمته على أن إيران تحتفظ "بحق الرد على العدوان الإسرائيلي على أراضينا، وردنا سيكون قانونيا"، داعيا مجلس الأمن إلى إدانة "الانتهاكات الإسرائيلية".

واتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الأحد، الولايات المتحدة بالمشاركة في الضربة الإسرائيلية على إيران، مشيرا إلى أن المشاركة الأمريكية واضحة عبر توفير ممر جوي للمقاتلات الإسرائيلية.

وأفاد وزير الخارجية الإيراني بأن "الأمريكيين قدموا ممرا فضائيا لسلاح الجو الصهيوني والمعدات الدفاعية التي أرسلوها لهم مسبقا تعتبر نوعا من المشاركة في العمليات الأخيرة، وفي رأينا أن مشاركة الولايات المتحدة في خلق التوتر لهذا النظام في المنطقة".