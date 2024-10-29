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بينهم 3 أطفال.. استشهاد 7 فلسطينيين في قصف إسرائيلي ببيت لاهيا

03:29 ص الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

قصف إسرائيلي

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وكالات

استشهد عددا من المواطنين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بعد قصف الاحتلال لمنزلين في بيت لاهيا، بحسب ما ذكرته وفا.

قالت مصادر طبية، إنه تم استشهاد 7 مواطنين بينهم أطفال وعددا من المفقودين، بالإضافة إلى إصابة آخرين إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي وقصف مدفعي لمنزلين لعائلتي العمري وعبيد في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأضافت المصادر، أنه أصيب عدد من المواطنين بجروح متفاوتة بعد قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الجرجاوي يؤوي نازحين من عائلة أبو لبن في شارع النفق بمدينة غزة.

في السياق، أحرقت قوات الاحتلال مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلاً في محيط مسجد حراء في مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ 7 أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,020 مواطنا، وإصابة 101,110 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

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