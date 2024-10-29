سنواصل الدفاع عن أنفسنا وإيران لن ترى إلا القوة.. ماذا قال سفير إسرائيل أمام مجلس الأمن؟

وكالات

دعا سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، مجلس الأمن إلى فرض "عقوبات معوقة" على البنية التحتية العسكرية والاقتصادية لإيران و"اتخاذ التدابير اللازمة لمنع النظام من اكتساب القدرات النووية".

ووصف دانون الضربات الإسرائيلية على إيران بأنها مدروسة ومتناسبة، إذ قال إنها ستواصل الدفاع عن نفسها، بحسب سكاي نيوز.

وقال دانون للمجلس "أي عدوان آخر سيقابل بعواقب سريعة وحاسمة"، مضيفا أن "إسرائيل لا تسعى إلى الحرب".

وفيما يلي أبرز ما قاله داون في مجلس الأمن:

- من الآن فصاعدا لن ترى إيران إلا القوة في الرد عليها.

- نفذنا ضربات دقيقة ومحددة على أهداف عسكرية في إيران ردا على استهداف بلادنا.

- إيران قامت منذ سنوات بشكل متعمد بتوجيه أذرعها في المنطقة لتهديد الاستقرار.

- طموحات إيران تتعدى القدس وتل أبيب فهي تسعى إلى الهيمنة وزعزعة الاستقرار.

- صمت مجلس الأمن تجاه إيران سيجعلها تواصل أعمالها العدائية في المنطقة.

- نطالب بإجراءات فورية وصارمة ضد البنية التحتية الإيرانية.

واجتمع مجلس الأمن بعد أن ضربت إسرائيل منشآت لتصنيع الصواريخ ومواقع عسكرية أخرى في إيران فجر يوم السبت.

وكان ذلك ردا على هجوم شنته إيران على إسرائيل في الأول من أكتوبر بحوالي 200 صاروخ باليستي.

ووجهت الولايات المتحدة تحذيرا لإيران في مجلس الأمن من أنها ستواجه "عواقب وخيمة "إذا نفذت أي هجمات أخرى على إسرائيل أو العسكريين الأمريكيين في الشرق الأوسط.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد أمام المجلس المؤلف من 15 عضوا: "لن نتردد في اتخاذ إجراءات دفاعا عن النفس. لا ينبغي أن يكون هناك أي لبس. الولايات المتحدة لا تريد أن ترى مزيدا من التصعيد. نعتقد أن ما حدث يجب أن يكون نهاية التبادل المباشر لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران".

واتهم سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني واشنطن "بالتواطؤ" من خلال الدعم العسكري لحليفتها إسرائيل، إذ قال للمجلس "لقد دافعت إيران باستمرار عن الدبلوماسية. لكن، بصفتها دولة ذات سيادة، فإنها تحتفظ بحقها في الرد".