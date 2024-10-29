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الجيش الإسرائيلي: رصد 5 صواريخ نحو الجليل الأعلى سقط بعضها دون إصابات

01:59 ص الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

سقوط صواريخ - أرشيفية

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وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن رصد 5 صواريخ نحو الجليل الأعلى سقط بعضها دون إصابات، بحسب ما ذكرته الغد الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وأكدت الوكالة اللبنانية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت 3 غارات إسرائيلية على إقليم التفاح بالجنوب.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، فجر اليوم الثلاثاء، استشهاد 60 شخصا وجرح 58 من جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عددا من البلدات في منطقة البقاع وبعلبك الهرمل.

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