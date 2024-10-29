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استشهاد 60 شخصا وإصابة 58 آخرين إثر غارات إسرائيلية على لبنان

01:34 ص الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

غارات إسرائيلية

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وكالات

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، فجر اليوم الثلاثاء، استشهاد 60 شخصا وجرح 58 من جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عددا من البلدات في منطقة البقاع وبعلبك الهرمل، بحسب روسيا اليوم.

وصدر عن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية، بيان أعلن أن الغارات الإسرائيلية المتتالية على مدن وبلدات محافظتي بعلبك الهرمل والبقاع "أدت في حصيلة غير نهائية إلى سقوط ستين شهيدا".

وأوقعت الغارات الإسرائيلية شهداء في كل من مناطق: العلاق، وتمنين، وبعلبك قرب ثكنة غورو، و⁠حدث بعلبك، والحفير، ورام، وبوداي، وشمسطار، ويونين، وبريتال، وطاريا، والحلانية.

لبنان بعلبك لبنان اليوم قصف لبنان بيروت دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
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