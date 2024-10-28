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الاحتلال يشن غارة أمام منزل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري

11:58 م الإثنين 28 أكتوبر 2024

غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

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وكالات

شن الاحتلال الإسرائيلي غارة أمام منزل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بلدة تبنين الجنوبية، حسبما ذكرت سكاي نيوز في نبأ عاجل لها.

وسقط أكثر من 67 شهيدا و نحو 100 جريح من جراء غارات إسرائيلية في البقاع شرقي لبنان.

وتواصلت سلسلة الغارات لساعات عدة مساء الإثنين، وطالت عشرات البلدات البقاعية حيث تركزت الضربات على البقاع الشمالي.

ووصف محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر سلسلة الغارات الإثنين بأنها الأعنف.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية يوم الاثنين ارتفاع عدد الشهداء جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان منذ 8 أكتوبر 2023، إلى 2710 في حين ارتفعت الإصابات إلى 12 ألفا و 592.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان، أن حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان ليوم الأحد بلغت "38 شهيدا و124 جريحا".

الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية نبيه بري مجلس النواب اللبناني
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