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الخارجية الأمريكية: نمتلك فرصة لوقف الحرب على غزة

11:51 م الإثنين 28 أكتوبر 2024

المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر

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وكالات

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الإثنين، إن الولايات المتحدة "تعتقد أن هناك فرصة لإنجاز صفقة توقف الحرب في غزة.. وهذا ما سنسعى إليه".

وأضاف ميلر، خلال مؤتمر صحفي، أن حركة "حماس" بصدد "اختيار قيادة جديدة"، مشيراً إلى أن "النتائج خلال الأسابيع القادمة ستحدد ما إذا كان هناك تغيير في موقفهم تجاه مفاوضات وقف إطلاق النار".

وتابع: "لا نعلم ما إذا كانت القيادة الجديدة ستتخذ موقفاً جديداً بناءً على تقييماتها الخاصة للوضع، أو بناءً على الحقائق المتغيرة، ولكن نعتقد أن هناك فرصة لمتابعة صفقة، وهذا ما سنسعى إليه".

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