إسرائيل تحضر لهجوم آخر على إيران ردا على استهداف منزل نتنياهو

القاهرة- مصراوي

قالت القناة 13 العبرية، نقلا عن مصادر مسؤولة بالحكومة الإسرائيلية، إن إسرائيل تخطط لتوجيه ضربة ثانية لإيران ردا على استهداف منزل نتنياهو في قيساريا قبل أيام.

وكشفت القناة 12 العبرية، أمس الأحد، أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب أكثر من نصف مليون دولار لتعزيز الأمن في منزل الأخير.

وأفادت بأنه بعد غارة الطائرة دون طيار، التي استهدفت منزل نتنياهو في قيسارية قبل أيام، طلبت دائرة الأمن في مكتب رئيس الوزراء 2 مليون شيكل لتعزيز الأمن في المنزل.

ويسعى نتنياهو، إلى زيادة التحصينات في منزله ضد الاستهدافات، في الوقت الذي سادت فيه حالة من الغضب أوساط المستوطنين، وفق الإعلام العبري.

والطائرة المسيّرة التي أطلقها "حزب الله" تسببت في حدوث أضرار في أحد جوانب المنزل، لكنها لم تخترق المبنى.

ولفتت القناة 12 العبرية، إلى أنه تم إطلاق 3 طائرات مسيّرة من جنوب لبناني نحو شمالي إسرائيل، مؤكدة أنه تم اعتراض اثنتين من تلك المسيّرات.

وبحسب القناة العبرية، انقطع الاتصال بالمسيّرة الثالثة في أثناء عملية مطاردتها واختفت من على شاشات الرادار لاحقًا قبل أن تصيب المبنى.

وكشف تحليل الصور أن المسيّرة التي ضربت قيسارية من طراز "زياد 107"، وتشبه التي استهدفت معسكر لواء "غولاني" في منطقة بنيامينا.