إعلام عبري: استقالة مسؤول في وفد إسرائيل المفاوض على الصفقة

وكالات

أعلنت وسائل إعلام عبرية الإثنين، استقالة نائب ممثل الجيش في وفد إسرائيل المفاوض بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن أحد كبار أعضاء فريق التفاوض على صفقة الأسرى في غزة استقال لعدم إحراز تقدم بشأن الصفقة.

فيما قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن نائب ممثل الجيش في طاقم مفاوضات الأسرى ووقف إطلاق النار هو من استقال.

وكان مسؤول إسرائيلي كشف لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن الوسطاء لم يتلقوا أي رد من حركة المقاومة "حماس"، حول المقترحات المقدمة لصفقة الأسرى.

وأوضح المسؤول الذي لم يكشف هويته، أن إسرائيل "تفحص كل الاحتمالات" للتوصل إلى صفقة، وهي على استعداد للتفاوض بشأن أي اقتراح، وناقش الفريق الإسرائيلي بقيادة رئيس الموساد ديفيد برنيا.

وفي وقت سابق، قالت قناة "كان" الإسرائيلية نقلا عن مصادر قطرية، الإثنين، إن حركة حماس طرحت اقتراحا لصفقة "الكل مقابل الكل".

وذكرت القناة العبرية نقلا عن مصادرها، أن مقترح حماس يعني "الإفراج عن جميع الأسرى مقابل وقف الحرب والانسحاب الكامل والفوري من قطاع غزة".

وقال مصدر فلسطيني في قطر: "بعد اغتيال يحيى السنوار لم يعد لدينا ما نخسره ومتمسكون بشروطنا"، وفق ما نقلت القناة العبرية.

وأضاف المصدر الفلسطيني: "بعد انتهاء المناقشات في الدوحة، ستُجرى استشارة مع المجلس العسكري في غزة، ومن ثم ستقرر حماس الاتجاه الذي سنتخذه، وهذه المسألة لن تكون سريعة، حيث ستستغرق بضعة أيام بسبب صعوبات التواصل بين الدوحة وغزة".