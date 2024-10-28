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بايدن مهاجما ترامب: حدث ماديسون سكوير جاردن كان محرجًا

09:03 م الإثنين 28 أكتوبر 2024

جو بايدن ودونالد ترامب

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وكالات

انتقد الرئيس جو بايدن تجمع الرئيس السابق دونالد ترامب في ماديسون سكوير جاردن في نيويورك يوم الأحد، بينما أكد على أهمية الانتخابات.

وقال بايدن متحدثا خارج مركز اقتراع بعد التصويت في ديلاوير يوم الإثنين، "إنه أمر محرج، إنه ببساطة محرج". "إنه تحت أي رئيس، لكن هذا ما اعتدنا عليه. لهذا السبب هذه الانتخابات مهمة للغاية. "

وتابع بايدن، إنه في مناقشاته مع علماء الرئاسة، قالوا إن الشيء الوحيد الأكثر أهمية في الرئيس هو الشخصية،وهو يضع ذلك موضع تساؤل في كل مرة يفتح فيها فمه، حسب قوله.

وفي وقت سابق، أدلى الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، الإثنين، بصوته في التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ووقف بايدن في صف المشاركين في التصويت مع العامة، في ولاية ديلاوير، قبل أن يدخل للقاعة المخصصة ويدلي بصوته في التصويت المبكر.

وبعد عملية التصويت، أدلى بايدن بتصريحات مقتضبة من خارج قاعة التصويت في ديلاوير، أكد فيها على ضرورة وقف الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

ويستطيع الكثير من الأمريكيين الإدلاء بأصواتهم قبيل يوم الانتخابات في الخامس من نوفمبر.

وانسحب بايدن من سباق الانتخابات الرئاسية هذا العام، ويخوض الانتخابات الآن مرشح الحزب الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب في مواجهة كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي ونائبة الرئيس.

ووصف بايدن الأربعاء الماضي، ترامب بأنه يمثل تهديدا للديمقراطية ويتعين إيقافه "سياسيا"، فيما أشار إلى أن زعماء العالم "مرعوبون" مما يمكن أن تفعله عودته إلى البيت الأبيض بالنسبة لـ"الحكم الديمقراطي" في جميع أنحاء العالم.

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