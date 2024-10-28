بايدن يدلي بصوته في الانتخابات الأمريكية (فيديو)

وكالات

أدلى الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، الإثنين، بصوته في التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ووقف بايدن في صف المشاركين في التصويت مع العامة، في ولاية ديلاوير، قبل أن يدخل للقاعة المخصصة ويدلي بصوته في التصويت المبكر.

وبعد عملية التصويت، أدلى بايدن بتصريحات مقتضبة من خارج قاعة التصويت في ديلاوير، أكد فيها على ضرورة وقف الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

ويستطيع الكثير من الأمريكيين الإدلاء بأصواتهم قبيل يوم الانتخابات في الخامس من نوفمبر.

President Biden votes early in Delaware. pic.twitter.com/iPIZQVNA6q — CSPAN (@cspan) October 28, 2024

وانسحب بايدن من سباق الانتخابات الرئاسية هذا العام، ويخوض الانتخابات الآن مرشح الحزب الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب في مواجهة كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي ونائبة الرئيس.

ووصف بايدن الأربعاء الماضي، ترامب بأنه يمثل تهديدا للديمقراطية ويتعين إيقافه "سياسيا"، فيما أشار إلى أن زعماء العالم "مرعوبون" مما يمكن أن تفعله عودته إلى البيت الأبيض بالنسبة لـ"الحكم الديمقراطي" في جميع أنحاء العالم.