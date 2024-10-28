مكتب نتنياهو: مناقشات لمقترح جديد لصفقة التبادل مع حماس

وكالات

نقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: إن رئيس الموساد دافيد برنياع عاد من الدوحة والأطراف ناقشت مقترحا جديدا يجمع المقترحات السابقة لوقف إطلاق النار بغزة.

وأضاف مكتب نتنياهو، أن المقترح الجديد يأخذ في عين الاعتبار القضايا الرئيسية والتطورات الأخيرة بالمنطقة.

ولفت إلى أن المناقشات ستستمر في الأيام المقبلة بين الوسطاء ومع حماس لفحص جدوى المحادثات.

وأوضح أن رئيس الحكومة يلتقي رئيس الموساد الذي عاد من الدوحة لإطلاعه على تطورات محادثات صفقة التبادل.