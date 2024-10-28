بسبب بيونج يانج.. الرئيس الكوري الجنوبي يطالب بتعزيز الاستعدادات لمواجهة المخاطر

(وكالات)

وجه الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، اليوم الاثنين، أوامر بتعزيز الاستعدادات لمواجهة المخاطر والاضطرابات الناتجة عن الأزمات العالمية في أوكرانيا والشرق الأوسط، وفق ما أفاد به مكتبه الرئاسي.

وجاء هذا التوجيه خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عقده الرئيس يون مع رئيس الوزراء هان دوك-سو، في ظل تطورات تنذر بتعاون عسكري محتمل بين كوريا الشمالية وروسيا ضد أوكرانيا، وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط إثر الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران.

وذكرت المتحدثة باسم الرئاسة جيونج هيه جيون، في بيان مكتوب أن الرئيس يون شدد على أهمية تكثيف الجهود من جانب فريقه لتطوير آليات فعالة لإدارة المخاطر الجيوسياسية المتزايدة، إلى جانب مواجهة التحديات الاقتصادية الخارجية الناتجة عن التطورات الجارية في أوكرانيا والشرق الأوسط.

وشارك في الاجتماع مستشار الأمن القومي شين وون-سيك، الذي عاد مؤخرًا من زيارته لواشنطن العاصمة حيث التقى بنظرائه الأمريكي والياباني لمناقشة القضايا الأمنية المشتركة.