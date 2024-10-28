إيران: إسرائيل أطلقت 600 صاروخ في هجومها الأخير على أراضينا

(وكالات)

قال نائب قائد المنطقة الغربية بالجيش الإيراني، اليوم الاثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أطلق 600 صاروخ في هجومه الأخير على إيران.

وأضاف، نائب قائد المنطقة الغربية بالجيش الإيراني، أن الدفاعات الجوية الإيرانية، تمكنت من صد الهجوم الصاروخي الإسرائيلي.

على جانب آخر، كانت الخارجية الإيرانية، قد قالت إن طهرات تدرس كل الإمكانيات المتاحة من أجل الرد على الهجوم الإسرائيلي الأخير الذي وقع السبت الماضي.