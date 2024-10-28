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إيران: إسرائيل أطلقت 600 صاروخ في هجومها الأخير على أراضينا

04:52 م الإثنين 28 أكتوبر 2024

الجيش الايراني

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(وكالات)

قال نائب قائد المنطقة الغربية بالجيش الإيراني، اليوم الاثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أطلق 600 صاروخ في هجومه الأخير على إيران.

وأضاف، نائب قائد المنطقة الغربية بالجيش الإيراني، أن الدفاعات الجوية الإيرانية، تمكنت من صد الهجوم الصاروخي الإسرائيلي.

على جانب آخر، كانت الخارجية الإيرانية، قد قالت إن طهرات تدرس كل الإمكانيات المتاحة من أجل الرد على الهجوم الإسرائيلي الأخير الذي وقع السبت الماضي.

الجيش الإيراني إيران إسرائيل جيش الاحتلال الإسرائيلي
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