نتنياهو يكشف عن شرطه لقبول مقترح صفقة الأسرى

(وكالات)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن إذا كان مقترح المفاوضات الجارية، وقف إطلاق النار لمدة يومين مقابل الإفراج 4 أسرى، فإنه سيقبله بشكل فوري.

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، قد قالت إن رئيس الموساد الإسرائيلي، ديفيد برنياع، سيبقى في قطر اليوم من أجل استكمال مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

ووصل برنياع، إلى الدوحة أمس الأحد، رفقة مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، للقاء رئيس الوزراء القطري محمد بن جاسم آل ثاني.