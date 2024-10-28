كانت محدودة.. وزير الدفاع الإيراني يتحدث عن أضرار الهجوم الإسرائيلي

(وكالات)

قال وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده، اليوم الاثنين، إن الأضرار الناجمة عن الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران كانت محدودة وتم ترميمها بسرعة.

وكان نائب قائد المنطقة الغربية بالجيش الإيراني، قد قال إن الجيش الإسرائيلي، أطلق 600 صاروخ على إيران خلال الهجوم الأخير الذي وقع السبت الماضي.

وأضاف المسؤول الإيراني، أن الدفاعات الجوية الإيرانية تمكنت من التصدي إلى جميع الهجمات التي شنتها تل أبيب.

وكانت طهران، قد صرحت أنها ستقوم بدراسة جميع الوسائل المتاحة من أجل الرد على الهجوم الإسرائيلي، الذي وقع السبت الماضي.