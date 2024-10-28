إعلان

الناتو: مقتل وإصابة أكثر من 600 ألف جندي روسي في الحرب بأوكرانيا

03:53 م الإثنين 28 أكتوبر 2024

حلف شمال الأطلسي الناتو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بروكسل- (د ب أ)

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته مقتل وإصابة أكثر من 600 ألف جندي روسي في الهجوم الروسي لأوكرانيا.

كما أكد روته نشر جنود كوريين شماليين للقتال في الجانب الروسي في كورسك، المنطقة التي تماثل مساحتها مساحة أوكرانيا.

وقال روته إن نشر القوات يعد دلالة على " تزايد يأس" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا أن بوتين " غير قادر على الاستمرار في هجومه على أوكرانيا بدون دعم أجنبي".

وانتقد روته " التعاون العسكري المتزايد في العمق" بين موسكو وبيونج يانج، ودعا الديمقراطيات إلى التمسك بقيمها المشتركة ودعم أوكرانيا.

الناتو أوكرانيا الهجوم الروسي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
كانت محدودة.. وزير الدفاع الإيراني يتحدث عن أضرار الهجوم الإسرائيلي

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

"المركزي +2% ومتحركة".. كيف تُحسب الفائدة على وحدات سكن ودار وجنة مصر؟
إصابات في مناطق حساسة.. اتهام حضانة شهيرة في بورسعيد بهتك عرض طفل
أمطار رعدية وانخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن تنبؤات طقس الأيام المقبلة