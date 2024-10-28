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لأسباب أمنية.. مجلس الوزراء الإسرائيلي يعقد اجتماعه في مكان غير معلوم

02:33 م الإثنين 28 أكتوبر 2024

مجلس الوزراء الإسرائيلي

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تل أبيب- (د ب أ)

أفادت تقارير بأن اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية، قد تم نقله إلى مكان غير معلوم، لأسباب أمنية.

وعادة ما يجتمع وزراء الحكومة في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أو في مقرات القوات المسلحة.

وبحسب العديد من التقارير الإعلامية الإسرائيلية التي وردت اليوم الاثنين، فإن نقل مكان الاجتماع يأتي بسبب محاولات مهاجمة السياسيين.

وجاء في معلومات وردت على موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني الإخباري، أن الوزراء تم منعهم أيضا من إحضار مستشاريهم إلى الاجتماع الذي يُعقد في مكان سري.

ولم يتوفر بيان رسمي من مكتب نتنياهو في البداية.

يشار إلى أن اجتماع مجلس الوزراء الاسرائيلي اليوم الاثنين، هو الأول منذ الهجوم الإسرائيلي على إيران، الذي تم شنه في الساعات الأولى من صباح أمس الأول السبت.

وكان منزل نتنياهو الخاص في مدينة قيسارية، هدفا مؤخرا لهجوم بطائرة بدون طيار.

مجلس الوزراء الإسرائيلي تل أبيب الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو
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