محكمة عراقية تقضي بالإعدام والمؤبد بحق داعشي

بغداد- (د ب أ)

قضت محكمة عراقية بالإعدام والمؤبد بحق إرهابي ينتمي إلى عصابات داعش الإرهابية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محكمة جنايات صلاح الدين، أصدرت ثلاثة أحكام بحق مجرم إرهابي ينتمي الى عصابات داعش الإرهابية، اثنان منها بالإعدام والثالث بالسجن المؤبد".

وأضاف أن "الإرهابي شارك بعمليات استهدفت القوات الأمنية في مدينة سامراء، إضافة إلى مشاركته بعملية خطف أحد المواطنين في منطقة الحويجة البحرية، فضلاً عن جريمة إخفائه خطف أحد المواطنين، والتستر على هذه العصابات في ناحية الضلوعية بدوافع إرهابية عام 2014".