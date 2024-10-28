إصابة القيادي مروان البرغوثي في سجون الاحتلال

(وكالات)

أعلنت هيئة شؤون الأسرى، اليوم الاثنين، إصابة الأسير وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي وعدد من رفاقه بعد تعرضهم لاعتداءات وحشية في سجن مجدو.

وتعرض القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطينية "فتح" البرغوثي، لاعتداءات وانتهاكات هو وعدد من السجناء في سبتمبر الماضي على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واتهمت حركة فتح قوات الاحتلال بمحاولة تصفية البرغوثي بشكل متعمد بقرار من الحكومة الإسرائيلية.