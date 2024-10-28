جيش الاحتلال يزعم اعتقال 100 من مقاتلي حماس خلال اقتحام مستشفى بشمال غزة

(وكالات)

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن قواته اعتقلت نحو 100 من مقاتلي حركة حماس في مستشفى شمالي قطاع غزة خلال مداهمة شنها مؤخرا.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحم مستشفى كمال عدوان مؤخرًا واعتقل أكثر من 40 شخصًا من العاملين بالمشفى الذي يكافح لتقديم الخدمات الطبية لشمال غزة.

وانسحب جيش الاحتلال من المستشفى الواقع في شمال القطاع السبت الماضي، وذلك بعد استهداف نجل مدير مستشفى كمال عدوان.