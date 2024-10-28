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"يالها من وقاحة".. نائب بلجيكي يفحم سفيرة إسرائيل في جلسة للبرلمان (فيديو)

01:07 م الإثنين 28 أكتوبر 2024

البرلمان البلجيكي

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"يالها من وقاحة".. نائب بلجيكي يفحم سفيرة إسرائيل في جلسة للبرلمان (فيديو)

(وكالات)

خلال جلسة للبرلمان البلجيكي، حاولت فيها السفيرة الإسرائيلية تبرير جرائم الاحتلال الإسرائيلي، رد عليها النائب نبيل بوكيلي، بشكل أثار تفاعلًا بشكل واسع، بعد وصفه لسلوكها بـ "الوقح".

بدأ بوكيلي حديثه بالقول "لقد سمعتك سيدتي السفيرة.. ولكن يا لها من وقاحة أن تأتي إلى هنا وتدافعي عما يقوم به جيشكم المحتل ضد الشعب الفلسطيني واللبناني.. يالها من وقاحة أن تأتي لتبرير جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، سائلًا إياها "أين ذهبت إنسانيتك سيدتي السفيرة لتأتي إلى هنا وتبرري هذه الفظائع؟".

وتابع النائب البلجيكي بعرض عدد من الصور لمشاهد الحرب والشهداء جراء القصف وتوجيه الحديث للسفيرة الإسرائيلية "هل رأيت هذا مخيم اللاجئين في جباليا والشاب الذي ترينه ليس إرهابيا وإنما يحرق حيا لأن الجيش الإسرائيلي قصف مخيما للاجئين".

ثم عرض النائب صورة تظهر قصف الاحتلال لمستشفى به مدنيين، قائلا إن الجيش الإسرائيلي قتل خلال أشهر عدد من الأطفال يعادل عدد الأطفال الذين قتلوا خلال النزاعات خلال الأربعة أعوام الماضية حول العالم.

وأضاف "عندما تطلقون النار على الأطفال وتعتقلون الأطفال والنساء.. هل هؤلاء إرهابيون؟ هل هؤلاء من تسمونهم إرهابيون وتقاتلون ضدهم؟".

وأكمل "عندما تقصفون الشعب اللبناني بالفسفور المحظور بموجب القانون الدولي.. هل تحاربون الإرهاب؟".

ثم سألها "إن القول إن الجيش الإسرائيلي هو الأكثر أخلاقية حول العالم ثم عرض هذا الجيش ملابس النساء بعد قتلهم وتصويرهم بمقاطع للضحك على تيك توك.. هذا من الأخلاقية؟".

وتابع بالسؤال "هل التقاط الجنود الإسرائيليين صورًا يفتخرون بها بغنائمهم بقتل النساء والأطفال وعرض ذلك على تيك توك وتويتر من الأخلاقية؟".

البرلمان البلجيكي جرائم الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي نبيل بوكيلي إسرائيل
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