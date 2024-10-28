بيان مشترك للبنان وإسبانيا يدعو لوقف دائم وفوري لإطلاق النار وتنفيذ قرار 1701

بيروت- (أ ش أ)

دعت لبنان وإسبانيا إلى وقف دائم وفوري لإطلاق النار للسماح بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، وذلك لإعادة بسط سيادة الدولة على كامل ترابها، ولضمان عودة النازحين على كلّ من جانبَي الخط الأزرق إلى منازلهم.

وأعرب لبنان وإسبانيا - في بيان مشترك نقلته الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم /الاثنين/ - عن إدانتهما للهجمات ضدّ قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان وضدّ الجيش اللبناني، وللهجمات ضد الأطقم الطبية والمرافق الصحية، الصحفيين والمدنيين.

وطالب الجانبان بالاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف من أجل استقرار الوضع في جنوب البلاد وبناء سلام دائم في المنطقة.

كما تؤكد حكومة إسبانيا مجددًا استعدادها لمواصلة المساهمة في التخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية الخطيرة في البلاد وتعزيز الدعم من خلال التعاون الإسباني، بما في ذلك توفير الدعم في مرحلة الاستقرار، حيث قدّمت إسبانيا للشعب اللبناني مساعدات إنسانية تقارب قيمتها 5.5 مليون يورو حتى الآن في سنة 2024.