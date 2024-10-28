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البيت الأبيض: بايدن يدلي بصوته في الاقتراع المبكر لانتخابات الرئاسة اليوم

11:57 ص الإثنين 28 أكتوبر 2024

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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واشنطن- (أ ش أ)

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيدلي اليوم، الاثنين، بصوته في الاقتراع المبكر بالانتخابات الرئاسية.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن الكثير من الأمريكيين يستطيعون الإدلاء بأصواتهم قبيل يوم الانتخابات المقرر 5 نوفمبر المقبل.

يذكر أن بايدن انسحب من سباق الانتخابات الرئاسية هذا العام، ويخوض الانتخابات الآن مرشح الحزب الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب في مواجهة كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي ونائبة الرئيس.

هذا المحتوى من

Asha
جو بايدن البيت الأبيض واشنطن انتخابات الرئاسة
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