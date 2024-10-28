هآرتس: رئيس الموساد الإسرائيلي سيبقى بقطر لإكمال مفاوضات الأسرى

(وكالات)

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع، سيبقى بالدوحة لإكمال مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن ذلك جاء عقب اجتماع استمر طوال الليل بشأن الخطوط العريضة المحدثة لصفقة الأسرى المحتملة.

وصرحت "هآرتس"، أن الأطراف المعنية تدرس إمكانية استئناف المفاوضات واجتماع الفرق الفنية خلال أيام.

وسافر برنياع أمس الأحد، إلى قطر من أجل استئناف مفاوضات تبادل الأسرى مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز ورئيس الوزراء القطري محمد آل ثاني.