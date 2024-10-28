روسيا تسقط 21 طائرة مسيرة أوكرانية

موسكو/كييف- (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي نجحت في إحباط محاولة نظام كييف تنفيذ هجمات باستخدام طائرات دون طيار على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية.

وذكرت الوزارة ـ في بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت واعترضت 21 طائرة أوكرانية بدون طيار خلال الليلة الماضية.

وأضافت أن المسيرات التي تم تدميرها هي 13 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و6 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وواحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك".

من جهته، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 690 ألفا و720 جنديا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن الجيش الروسي تكبد خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1680 جنديًا ما بين قتيل ومصاب..حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقدت روسيا أيضا منذ بدء العملية العسكرية، 9 آلاف و120 دبابة و18 ألفا و395 مركبة مدرعة و19 ألفا و872 من النظم المدفعية و1240 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و984 من أنظمة الدفاع الجوي و2625 من صواريخ كروز و369 طائرة مقاتلة و329 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 3 آلاف و556 من المعدات الخاصة وغواصة و27 ألفا و660 من المركبات وخزانات الوقود و17 ألفا و867 طائرة بدون طيار".

وأعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أوليكساندر بروكودين اليوم الاثنين مقتل شخصين وإصابة آخر (13 سنة) بجروح متفاوتة الخطورة جراء هجمات شنتها القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وذكر بروكودين في بيان صحفي ـ نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية ـ أنه نتيجة للقصف الروسي الأخير على خيرسون، قُتلت امرأتان وأصيب صبي يبلغ من العمر 13 سنة حيث قصفت قوات المدفعية الروسية خيرسون مرة أخرى وتعرضت المباني السكنية في المنطقة المركزية لإطلاق نار كثيف.