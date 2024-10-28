إعلام عبري: رصد قذائف عدة أطلقت نحو المطلة
09:53 ص الإثنين 28 أكتوبر 2024
وكالات
أفادت القناة 12 الإسرائيلية برصد قذائف عدة أطلقت نحو المطلة بالجليل الأعلى، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية اعترضت بعضها.
وتقع المطلة في الجليل الأعلى في أقصى نقطة في شمال فلسطين المحتلة على بعد نحو 6 كيلومترات من الحدود مع لبنان، وتحيط بها الأراضي اللبنانية من 3 جهات، مما يمثل نحو 75% من حدودها.
وتحدها قرية كفر كلا اللبنانية من الشمال والغرب، وقرية العمرا اللبنانية من الغرب، ولا تتصل بالأراضي الفلسطينية المحتلة إلا من جهة الجنوب، حيث تقع قريتا آبل القمح وهونين الفلسطينيتان.
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