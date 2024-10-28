إطلاق صافرات الإنذار في كريات شمونة
09:51 ص الإثنين 28 أكتوبر 2024
وكالات
أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها بالجليل الأعلى.
من جهتها قالت القناة 12 الإسرائيلية إنه تم رصد إطلاق 15 قذيفة من لبنان باتجاه كريات شمونة ومحيطها.
وفي وقت سابق، وجّه حزب الله تحذيرا لسكان هذه المستوطنة الإسرائيلية وطالبهم بإخلائها فورا.
وتقع كريات شمونة قرب الحدود مع لبنان، وتتعرض لقصف مستمر من حزب الله. وكان حزب الله قد طلب في وقت سابق من سكان 25 مستوطنة إسرائيلية مغادرتها قبل قصفها.
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