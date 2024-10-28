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الحرس الثوري الإيراني: تداعيات خطوة إسرائيل ستكون مؤلمة

09:50 ص الإثنين 28 أكتوبر 2024

اللواء حسين سلامي

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وكالات

قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي: إن جاهزية دفاعاتنا الجوية أفشلت خطوة الكيان الصهيوني غير القانونية.

وأضاف سلامي، اليوم الإثنين، أن تداعيات خطوة الكيان الصهيوني ستكون مؤلمة وخارجة عن تصور الاحتلال.

وأكد أن خطوة الكيان الصهيوني أثبتت خطأ حساباته وعجزه في ساحة القتال أمام المقاومة.

وكانت إسرائيل قد شنت فجر السبت الماضي، هجمات على أهداف عسكرية ايرانية وهددت طهران بالرد.

الحرس الثوري الإيراني إسرائيل حسين سلامي الكيان الصهيوني
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