جنوب إفريقيا: سنقدم مذكرتنا الخاصة بإسرائيل لمحكمة العدل

وكالات

قال وزير خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، إن بلاده ستقدّم مذكرتها التي تتضمن اتهاما لإسرائيل بالإبادة الجماعية إلى محكمة العدل الدولية.

ولجأت جنوب أفريقيا نهاية ديسمبر الماضي إلى محكمة العدل الدولية، وتقدّمت بشكوى تتّهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في هجومها على قطاع غزة، وانضمت إليها دول عدة، بينها كولومبيا وليبيا والمكسيك وإسبانيا وتركيا.