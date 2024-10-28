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جنوب إفريقيا: سنقدم مذكرتنا الخاصة بإسرائيل لمحكمة العدل

09:49 ص الإثنين 28 أكتوبر 2024

وزيرة الخارجية الجنوب أفريقية ناليدي باندور

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وكالات

قال وزير خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، إن بلاده ستقدّم مذكرتها التي تتضمن اتهاما لإسرائيل بالإبادة الجماعية إلى محكمة العدل الدولية.

ولجأت جنوب أفريقيا نهاية ديسمبر الماضي إلى محكمة العدل الدولية، وتقدّمت بشكوى تتّهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في هجومها على قطاع غزة، وانضمت إليها دول عدة، بينها كولومبيا وليبيا والمكسيك وإسبانيا وتركيا.

جنوب إفريقيا وزير خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور إسرائيل محكمة العدل الدولية
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