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الحرس الثوري الإيراني: فشل الهجوم على طهران يؤكد خطأ حسابات إسرئيل

08:57 ص الإثنين 28 أكتوبر 2024

اللواء حسين سلامي القائد العام للحرس الثوري الإيرا

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وكالات

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، أن فشل الهجوم على إيران يؤكد خطأ حسابات إسرئيل، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وقال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، إن جاهزية دفاعات إيران الجوية أفشلت الهجوم الإسرائيلي.

يذكر أن قائد الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، حسين سلامي، أصدر تحذيرا لإسرائيل الخميس، من الثقة المفرطة في نظام الدفاع الصاروخي "ثاد" الذي أرسلته الولايات المتحدة لها.

ووفقا لوسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، جادل اللواء سلامي، أن نظام "ثاد" هو نظام دفاعي محدود وأن اعتماد إسرائيل عليه لن يضمن لها النصر ضد "هجمات انتقامية محتملة من جبهة المقاومة".

وقال: "لا تثقوا بـ"ثاد" فقدراته محدودة... أطلقوا بقدر ما تريدون، سيطلق أعداؤكم أكثر منكم بعدة مرات. لا يمكنكم الانتصار بهذا (النظام)، وسوف نهزمكم".

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