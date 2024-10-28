الطائرات تتدخل لإخماد حريق في ريف حمص بسوريا

آية وحديث وقاعدة أصولية.. ماذا قال السنوار عن معاملة أسرى إسرائيل؟

بعد مقتل وإصابة العشرات.. الكشف عن هوية منفذ هجوم تل أبيب

وكالات

وصلت طائرات مروحية للمشاركة في إطفاء حريق واسع اندلع، أمس، في منطقة وادي النضارة بريف حمص الغربي وسط سوريا، وأتى على مساحات واسعة من الأشجار، بحسب روسيا اليوم.

وذكرت وكالة "سانا" الرسمية، أن ‏كوادر إطفاء حمص تواصل بالتعاون مع الأهالي جهودها للسيطرة على الحريق ‏الواسع الذي اندلع مساء أمس في الأراضي الزراعية لقرية بحور والذي توسع ‏باتجاه أراضي قرى المزينة وعين الغارة وبلاط.

وأوضح مدير الدفاع المدني بحمص أن الكوادر تمكنت بالتعاون مع الأهالي من منع تمدّد ‏النيران إلى داخل منازل المواطنين، لافتا إلى إصابة أحد كوادر الدفاع المدني ‏خلال عمليات الإخماد، حيث تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.‏

وأضاف: إن سبب توسع الحريق هو اشتداد الرياح إضافة لكثرة ‏الأعشاب وجفافها ووعورة التضاريس التي تعوق عمليات الإخماد.‏