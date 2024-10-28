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قائد الحرس الثوري الإيراني: جاهزية دفاعاتنا الجوية أفشلت هجوم إسرائيل

08:41 ص الإثنين 28 أكتوبر 2024

قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي

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وكالات

قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، إن جاهزية دفاعات إيران الجوية أفشلت الهجوم الإسرائيلي، وفقا لما ذكرته العربية في نبأ عاجل لها.

يذكر أن قائد الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، حسين سلامي، أصدر تحذيرا لإسرائيل الخميس، من الثقة المفرطة في نظام الدفاع الصاروخي "ثاد" الذي أرسلته الولايات المتحدة لها.

ووفقا لوسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، جادل اللواء سلامي، أن نظام "ثاد" هو نظام دفاعي محدود وأن اعتماد إسرائيل عليه لن يضمن لها النصر ضد "هجمات انتقامية محتملة من جبهة المقاومة".

وقال: "لا تثقوا بـ"ثاد" فقدراته محدودة... أطلقوا بقدر ما تريدون، سيطلق أعداؤكم أكثر منكم بعدة مرات. لا يمكنكم الانتصار بهذا (النظام)، وسوف نهزمكم".

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