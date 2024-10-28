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إعلام إسرائيلي: سقوط مقذوفات في بلدة المطلة الحدودية مع جنوبي لبنان

08:37 ص الإثنين 28 أكتوبر 2024

المقذوفات- أرشيفة

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وكالات

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلي، عن سقوط عدد من المقذوفات في بلدة المطلة الحدودية مع جنوبي لبنان، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز.

يذكر أن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، كشف تعداد الذين سقطوا في الغارات التي شنتها إسرائيل على جنوب لبنان يوم الأحد.

وسقط وفق مركز عمليات طوارئ الصحة العامة 7 شهداء و24 جريحا في الغارة الإسرائيلية على عين بعال، بالإضافة إلى 5 شهداء وجريح في غارة على البرج الشمالي.

وأكد المركز سقوط 9 شهداء و38 جريحا في حصيلة نهائية للغارة الإسرائيلية على حارة صيدا.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت استشهاد 3 مسعفين من جمعية الرسالة التابعة لحركة أمل، الأحد في غارة إسرائيلية استهدفت مركزهم الطبي في بلدة عين بعال.

المقذوفات جنوب لبنان غارة إسرائيلية بجنوب لبنان بيروت شمال إسرائيل
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