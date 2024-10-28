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قوات الاحتلال تقتحم مخيم عسكر شرق نابلس

08:08 ص الإثنين 28 أكتوبر 2024

قوات الاحتلال أرشيفة

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وكالات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مخيم عسكر، شرق نابلس، بحسب وفا.

وقالت مصادر محلية، إن وحدات خاصة اسرائيلية "مستعربون" تسللت إلى حارة العيادة في المخيم، وحاصرت منزلا.

وأضافت أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المخيم، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل في محيط المنزل المحاصر.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، شابين من قرية يتما، وداهمت عدة منازل في قصرة، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي يتما وقصرة، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وعبث بمحتوياتها، واعتقلت الشابين أحمد محمد حامد، ومحمود محمود، من يتما.

شرق نابلس قوات الاحتلال الضفة الغربية فلسطين
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