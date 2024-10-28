البيت الأبيض: بايدن سيدلي بصوته في التصويت المبكر بالانتخابات الأمريكية اليوم

وكالات

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيدلي بصوته في التصويت المبكر في الانتخابات الأمريكية، اليوم الاثنين، بحسب ما ذكرته العربية.

واتهم المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، منافسته الديموقراطية كامالا هاريس، بتدمير الولايات المتحدة، قائلا: "إن أمريكا تحولت إلى "دولة محتلة" في عهد جو بايدن وكامالا هاريس.

وقال ترامب أمام حشد في ساحة ماديسون سكوير جاردن الشهيرة، مهاجما هاريس: "لقد دمرت بلدنا. لن نتحمل ذلك بعد الآن يا كامالا، أنت مطرودة، اخرجي، اخرجي، أنت مطرودة".

وأضاف ترامب: بايدن وهاريس أهدرا أموالنا في جلب مهاجرين غير شرعيين للولايات المتأرجحة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن بلاده تنفق مليارات الدولارات في حلف الناتو بينما لا تفعل أوروبا، متعهدا بأنه سينهي ذلك.

وتابع: لسنا أقوياء بما يكفي لمواجهة الصين بسبب بايدن وهاريس، لافتا إلى أنه سيمنع الهجرة غير الشرعية ويعيد عصر "أمريكا الذهبي"، فيما لن يفرض حظرا تاما على حيازة السلاح، على حد تعبيره.