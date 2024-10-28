الانتخابات الأمريكية.. ترامب يٌوجه اتهامات جديدة لمنافسته هاريس.. ماذا قال؟

وكالات

اتهم المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، منافسته الديموقراطية كامالا هاريس، بتدمير الولايات المتحدة، قائلا: "إن أمريكا تحولت إلى "دولة محتلة" في عهد جو بايدن وكامالا هاريس.

وقال ترامب أمام حشد في ساحة ماديسون سكوير جاردن الشهيرة، مهاجما هاريس: "لقد دمرت بلدنا. لن نتحمل ذلك بعد الآن يا كامالا، أنت مطرودة، اخرجي، اخرجي، أنت مطرودة".

وأضاف ترامب: بايدن وهاريس أهدرا أموالنا في جلب مهاجرين غير شرعيين للولايات المتأرجحة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن بلاده تنفق مليارات الدولارات في حلف الناتو بينما لا تفعل أوروبا، متعهدا بأنه سينهي ذلك.

وتابع: لسنا أقوياء بما يكفي لمواجهة الصين بسبب بايدن وهاريس، لافتا إلى أنه سيمنع الهجرة غير الشرعية ويعيد عصر "أمريكا الذهبي"، فيما لن يفرض حظرا تاما على حيازة السلاح، على حد تعبيره.

وحصل ترامب أخيرا على اللحظة التي كان يريدها بتنظيم تجمع انتخابي في ماديسون سكوير جاردن في نيويورك.

ومع بقاء ما يزيد قليلا عن أسبوع قبل موعد بدء الانتخابات في الخامس من نوفمبر المقبل، اعتلى الرئيس السابق المنصة، في أحد أشهر الأماكن في البلاد، ليستضيف تجمعا انتخابيا في مسقط رأسه لإيصال الرسالة الختامية لحملته ضد منافسته، نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس.

وخارج الساحة، عجت الأرصفة بأنصار ترامب مرتدين قبعات حمراء كتب عليها "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وتم تشديد الوجود الأمني المكثف في المكان وإغلاق الشوارع وتقييد الوصول إلى محطة بنسلفانيا.

ومن بين الحشد كان هناك فيليب داجوستينو، وهو مؤيد قديم لترامب من كوينز، الحي الذي نشأ فيه ترامب.

وقال داجوستينو، إنه من المناسب أن يتحدث ترامب في مكان يصف نفسه بأنه "الساحة الأكثر شهرة في العالم".

والتجمع الانتخابي هذا، هو واحد من سلسلة من الطرق الالتفافية التي قام بها ترامب بعيدا عن الولايات المتأرجحة، ومن بينها تجمع انتخابي عقده مؤخرا في كوتشيلا، كاليفورنيا، المعروف بمهرجان الموسيقى الشهير الذي سمي على اسم المدينة - وواحد في مايو على شاطئ جيرسي.

كما قام هذا الصيف بحملة انتخابية في جنوب برونكس.

وفي حين شكك بعض الديمقراطيين والنقاد التلفزيونيين في قرار ترامب بتنظيم ما يرفضونه كفعاليات عجيبة، ضمن هذا التجمع الانتخابي لترامب أكثر ما يتوق إليه، ألا وهو الأضواء والتغطية الشاملة والجمهور الوطني.