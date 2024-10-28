ترامب: بايدن وهاريس أهدرا أموال الولايات المتحدة.. وسأعيد عصر أمريكا الذهبي

وكالات

قال الرئيس السابق والمرشح الجمهوري في الانتخابات الأمريكية دونالد ترامب، إن منافسته "هاريس" دمرت الولايات المتحدة وغير كفوءة، وفقا لما ذكرته العربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأضاف ترمب خلال تجمع انتخابي في نيويورك: أنه سيمنع الهجرة غير الشرعية ويعيد عصر "أمريكا الذهبي"، مؤكدا بايدن وهاريس أهدرا أموال الولايات المتحدة في جلب مهاجرين غير شرعيين للولايات المتأرجحة.

يذكر أنه انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة إعلان تأييد الجالية المسلمة في ولاية ميشيجان للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

ترامب أعاد نشر الفيديو على حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقاً) معلقاً: "شرف لي، شكراً لكم"، مما يعكس ترحيبه بدعم الجالية المسلمة.

وفي تجمع انتخابي بميشيجان السبت، دعا ترامب عددًا من الشخصيات المسلمة إلى المنصة، في خطوة لاستقطاب الناخبين العرب والمسلمين الذين يشعرون بالاستياء من السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل وغزة.

ويمثل هذا التجمع أهمية خاصة لترامب، إذ تُعد ميشيجان إحدى الولايات المتأرجحة الحاسمة في الانتخابات.

الجالية المسلمة في ولاية ميشيغان الأمريكية تقرر تأييد ترشيح ترامب للرئاسة، وقال المتحدث خلال تجمع لترامب: نتضامن مع ترامب لأنه وعد بالسلام وليس الحرب، وعد بإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وأوكرانيا، يجب إيقاف سفك الدماء حول العالم، أعتقد أن هذا الرجل يستطيع فعل ذلك، ندعم ترامب.

وفي خطابه الذي ألقاه في منطقة نوفي، بالقرب من ديترويت وعلى بُعد مسافة قصيرة من مدينة ديربورن التي أصبحت العام الماضي أول مدينة بأغلبية عربية في الولايات المتحدة، أشار ترامب إلى أن أصوات هذه الجالية قد تكون حاسمة في تغيير مسار الانتخابات.

وأضاف ترامب أنه اجتمع قبل الحدث مع عدد من القادة المسلمين، مشيراً إلى انضمام عدد من "القادة البارزين للجالية المسلمة في ميشيجان" إلى المنصة، ومن بينهم الإمام بلال الزهيري الذي وصف ترامب بـ"مرشح السلام".