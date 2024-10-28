21 شهيدا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

وكالات

كشف مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، تعداد الذين سقطوا في الغارات التي شنتها إسرائيل على جنوب لبنان أمس الأحد، بحسب سكاي نيوز.

وسقط وفقا لمركز عمليات طوارئ الصحة العامة، 7 شهداء و24 جريحًا في الغارة الإسرائيلية على عين بعال، بالإضافة إلى 5 شهداء وجريح في غارة على البرج الشمالي.

وأكد المركز سقوط 9 شهداء و38 جريحا في حصيلة نهائية للغارة الإسرائيلية على حارة صيدا.

كانت وزارة الصحة اللبنانية، قد أعلنت استشهاد 3 مسعفين من جمعية الرسالة التابعة لحركة أمل، الأحد، في غارة إسرائيلية استهدفت مركزهم الطبي في بلدة عين بعال.

ووفقا لوزارة الصحة اللبنانية، فقد ارتفع عدد ضحايا الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان منذ 8 أكتوبر 2023 إلى 2672، في حين ارتفعت الإصابات إلى 12 ألفا و 468.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، استشهاد 4 جنود إسرائيليين في معارك بجنوب لبنان، حيث تخوض إسرائيل قتالا مع حزب الله.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في المواجهات مع حزب الله منذ بدء العملية البرية في لبنان في أواخر سبتمبر إلى 36 جنديا.