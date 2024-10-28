بعد الهجوم على إيران.. ما موعد إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي؟

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لشركائه الحريديين في ائتلافه الحكومي، إن إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت، من منصبه ستكون ممكنة بعد الهجوم الذي تم شنه على إيران فجر السبت، بحسب روسيا اليوم.

وحذر جالانت من أن تل أبيب تمضي في حربها بدون بوصلة، مشيرا إلى غياب تحديد لأهداف الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة وعلى لبنان، فيما رد نتنياهو بالتأكيد على أن أهداف الحرب تم توسيعها مؤخرا.

وبحسب تقرير لهيئة البث الإسرائيلية العامة "كان 11"، نقل نتنياهو رسالة إلى شركائه الحريديين في الائتلاف الحكومي، أن إقالة جالانت من منصبه، ستكون ممكنة بعد الهجوم على إيران.

وأشار التقرير إلى أن أعضاء الكنيست الحريديين، قد هددوا بـ "إثارة أزمة ائتلافية"، هذا الأسبوع، بسبب عدم التقدم في قانون التجنيد.

واحتجت الأحزاب الحريدية يوم الأحد، على تأخير التقدم في تشريع قانون التجنيد، من خلال مقاطعة اجتماع اللجنة الوزارية للتشريع.

ووفق التقرير، فقد طلب نتنياهو وفريقه الانتظار في ما يتعلق بالأزمة التي يواجهها ائتلافه الحكومي، إلى ما بعد التوتر الأمني ​​مع إيران، لافتين إلى أن نتنياهو مستعد لإقالة وزير الدفاع، في أقرب وقت ممكن.