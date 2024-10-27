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رئيسة جورجيا تؤكد عدم اعترافها بنتائج الانتخابات البرلمانية

10:32 م الأحد 27 أكتوبر 2024

رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي

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تبليسي (جورجيا) - (أ ب)

قالت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي اليوم الأحد، إن بلادها كانت ضحية "عملية خاصة" روسية في الانتخابات.

وأشارت زورابيشفيلي إلى أنها لا تعترف بنتيجة الانتخابات البرلمانية بسبب ما جرى بها من تزوير، ودعت الشعب إلى الاحتجاج ، بحسب وكالة الأنباء الألمانية(د ب أ).

وأفادت تقارير أن التحالف من أجل التغيير، وهو تحالف المعارضة الأكثر شعبية في الانتخابات البرلمانية في جورجيا، أعلن أنه لن يشغل مقاعده في البرلمان بسبب شكوك في حدوث تزوير في الانتخابات.

وقالت نانا مالاشخيا، من التحالف من أجل التغيير، حسب تقارير إعلامية: "لن نعطي شرعية لسرقة أصوات الشعب الجورجي، ونحن بصدد التنازل عن مقاعدنا البرلمانية".

وبحسب إحصاء أولي أجرته لجنة الانتخابات، جاء التحالف من أجل التغيير في المرتبة الأولى بين كتل المعارضة المختلفة بحصوله على 11% من الأصوات.

وقالت اللجنة، في وقت سابق اليوم الأحد، إن حزب الحلم الجورجي الحاكم فاز في الانتخابات بحصوله على أكثر من 53% من الأصوات.

ورصد مراقبو الانتخابات الجورجيون والدوليون العديد من المخالفات في التصويت الذي جرى أمس السبت.

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