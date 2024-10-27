رئيس الوزراء القطري الأسبق: إسرائيل احترمت خطوط إيران الحمراء خلال هجومها

وكالات

أكد الشيخ حمد بن جاسم، رئيس الوزراء القطري الأسبق، أن إسرائيل اعتمدت في هجومها على إيران مبدأ احترام الخطوط الحمراء.

وقال بن جاسم، في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، إن: "في إطار الصراع الحالي الدائر في المنطقة، هناك خطوط حمراء إذا لم تتجاوزها أطراف الصراع الكبرى، وهي تحديداً إسرائيل وحلفاؤها من جهة وإيران من جهة أخرى، فإننا قد نشهد بداية انتهاء هذه المرحلة من الصراع الذي كلف حتى الآن عشرات الألوف من الضحايا الفلسطينيين واللبنانيين".

وأشار بن جاسم، إلى أن "إسرائيل تعاملت في ردها على إيران بمنطق احترام الخطوط الحمراء، بينما لا تزال ترتكب جرائم الإبادة الجماعية في فلسطين وسفك دماء المئات من الشهداء والجرحى في لبنان".

وعن انتهاء الحرب في غزة، قال بن جاسم: "ما أني أرجح أن نرى بداية النهاية للمواجهة بين إيران وإسرائيل، فإن من غير المؤكد أن يكون هناك وقف لإطلاق النار في فلسطين وغزة بالذات، وإن حدث شيء مشابه فلن يكون أكثر من إسعاف لهذا الوضع المزري بعد أن عجزنا عن تحقيق ذلك سواء بالطرق الدبلوماسية أو إجراءات أخرى تختلف عن الكلام العام، أو المواقف التي يطرحها البعض من تحت الطاولة وهو ما جعل إسرائيل تمعن في جرائمها بفلسطين ولبنان".

وأوضح رئيس الوزراء القطري الأسبق، أنه "آن لنا نحن العرب أن ندرك بشجاعة أن موازين القوى هي ما يضمن الحقوق واحترام السيادة وعدم تجاوز الخطوط الحمراء، ولنا في الحالة الإيرانية خير برهان".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات انتقامية، في وقت باكر من يوم السبت، على العاصمة الإيرانية طهران ومحيطها، بمشاركة 100 مقاتلة ومسيّرة.