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البث العبرية: نتنياهو أخبر شركاءه أنه يمكن إقالة جالانت بعد ضرب إيران

10:20 م الأحد 27 أكتوبر 2024

بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت

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وكالات

قالت هيئة البث العبرية، اليوم الأحد، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أخبر شركاءه الحريديم في الائتلاف بأنه يمكن إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت بعد الهجوم على إيران.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت انتقد بشدة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته وأخبرهم في رسالة قبل ضربة إيران أن الحرب تشن بدون بوصلة.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن مكتب نتنياهو قال لجالانت إن رسالته محيرة وإن أهداف الحرب وبوصلتها هي كما حددها مجلس الوزراء.

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