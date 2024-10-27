"جئت لتبرري جرائمكم".. نائب يفحم السفيرة الإسرائيلية بجلسة للبرلمان البلجيكي (فيديو)

كتب- محمود عبدالرحمن:

تصدر نائب بلجيكي محركات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أحرج سفيرة إسرائيل في جلسة رسمية للبرلمان البلجيكي تبرر فيها عدوان جيش بلادها في لبنان وفلسطين.

وقال النائب مخاطباً السفيرة: "لقد سمعتك سيدتي، لكن من الوقاحة أن تأتي وتدافعي عما يفعله جيشكم المحتل ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني".

وأضاف النائب: "من الوقاحة أن تأتي لتبرري جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، أين إنسانيتك لتأتين هنا وتبرري هذه الفظائع؟".

وعرض النائب صورة لشاب ووجّه لها سؤالاً: "هل رأيت هذا؟ هذا هو مخيم اللاجئين في جباليا الشاب الذي ترينه هنا ليس إرهابيًا، بل يحترق حيًا لأن جيشكم قصف مخيمًا للاجئين هنا".

وتابع النائب حديثه قائلاً "إن الصور تظهر قصف مستشفى مليء بالمدنيين، مضيفا أن "جيشكم قتل من الأطفال في بضعة أشهر عددًا يساوي من قُتلوا في كل النزاعات خلال السنوات الأربع الماضية في جميع أنحاء العالم، وجئت لتبرري ذلك."

وتابع: "عندما تطلقون النار على الأطفال وتعتقلون النساء، هل هؤلاء إرهابيون؟ هل هؤلاء من تقولون إنكم تحاربونهم؟" وأكمل قائلاً: "عندما تقصفون الشعب اللبناني بالفسفور المحظور دوليًا، هل تحاربون الإرهاب؟ وعندما تقولون إن جيشكم هو الأكثر أخلاقية في العالم، بينما يعرض جنودكم ملابس النساء القتلى ويصورون مقاطع للضحك على تيك توك، ويظهرون فيها صورًا يفتخرون بها بغنائمهم، هل هذا هو جيشكم الأكثر أخلاقية؟".