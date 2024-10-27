الدفاع المدني بغزة: 100 ألف شخص محاصرون بشمال القطاع

وكالات

قال المتحدث باسم الدفاع المدني بقطاع غزة محمود بصل، إن أكثر من 100 ألف فلسطيني في مناطق جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا يتعرضون لحصار وقصف إسرائيلي.

وأضاف المتحدث، أن الاحتلال يقتل كل من يحاول تقديم الخدمة إلى أهالي شمالي قطاع غزة، موضحا أن هناك الكثير من الناس لا نعرف عنهم شيئا.

وتابع بصل، أن الاحتلال يمارس سياسة الاستئصال العرقي في شمالي قطاع غزة، مشيرا إلى أن منذ 22 يوما لم يتم دخول قطرة ماء أو خبز إلى شمالي قطاع غزة.

وأكمل: "أين المجتمع الدولي مما يجري في شمالي قطاع غزة".