الكويت.. شاب يعتدي على فتاة بأحد المولات التجارية والداخلية تتحرك (فيديو)

وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لأحد الأشخاص يعتدي على فتاة بأحد المجمعات التجارية في الكويت.

وفي أعقاب ذلك، أكدت وزارة الداخلية الكويتية في بيان على حسابها بمنصة "إكس"، إنها ألقت القبض على الجاني، كما أرفقت صورة مموهة للمشتبه به، دون ذكر أيّة تفاصيل عن هويته أو دوافع الهجوم.

من الكويت ..



شخص يتحرش بفتاة و بعد ذلك اعتدى عليها وتمكن من الهرب قبل ان يتم القبض عليه،



الفتاة اصيبت بارتجاج في المخ وكسر بالجمجمة وحاليا بحالة غيبوبة.. الله يشفيها ويعافيها

pic.twitter.com/VTS0U4V1rX — TRAVIS | تراڤس (@iirode0) October 25, 2024

وقالت الداخلية الكويتية في بيانها: "بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر اعتداء شخص على فتاة في أحد المجمعات التجارية، تمكّن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية، إدارة مباحث الأحمدي من ضبط المعتدي بعد تواريه عن الأنظار، وغير صحيح ما تم تداوله عن حالتها الصحية حيث أنها بصحة جيدة وخرجت من المستشفى بعد تلقيها العلاج".

#وزارة_الداخلية |



"الجنائية" تضبط المعتدي على فتاة في أحد المجمعات التجارية بعد تواريه عن الأنظار



• خروج المجني عليها من المستشفى بعد تلقيها العلاج pic.twitter.com/Bt6kGkmhTa — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) October 25, 2024

وأضافت: "تم تسجيل قضية تحت رقم 2024/406 (اعتداء بالضرب) بحق المتهم، والتحفظ عليه تمهيداً لإحالته إلى جهات الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.. وتؤكد وزارة الداخلية حرصها على التعامل السريع والحازم مع جميع البلاغات، مشددة على أن أي تصرف يتجاوز القانون سيواجه بإجراءات فورية وصارمة، حفاظاً على أمن وسلامة الجميع".